ЕИБ планирует предоставить Украине 40 миллионов евро займа по коронавирусу

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев провел онлайн-совещание с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о привлечении займа в объеме 40 миллионов евро для преодоления коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что заем будет предоставлен в рамках действующего проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины", открытого в 2014 году.

23 марта Минрегион получил от ЕИБ план действий по оказанию оговоренной займа. Сейчас стороны согласовывают детали и сроки сотрудничества.

"Средства займа от Европейского инвестиционного банка будут направлены на приобретение необходимого медицинского оборудования. Минрегион уже работает с Минздравом относительно перечня оборудования, должны закупить на эти средства", - комментирует Чернышов.

Представители ЕИБ также отметили, что поддерживают стратегию правительства Украины.

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Напомним:

В Офисе президента оценивают дополнительные затраты на борьбу с коронавирусом в 3,5-4 млрд долларов и рассчитывают увеличить финансирование от МВФ почти вдвое.

Международный валютный фонд готов мобилизовать кредитный потенциал на 1 триллион долларов для помощи странам в борьбе с коронавирусом.

Результаты переговоров Национального банка и Международного валютного фонда относительно возможного получения Украиной финансирования в рамках преодоления коронавируса станут известны в ближайшие недели.

Экономическая правда