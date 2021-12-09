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Україна залучить 58 мільйонів євро позики від ЄІБ для реформи профтехосвіти

Четвер, 9 грудня 2021, 15:15
 
getty images

Україна залучить 58 млн євро позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проєкту "Програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні".

Про це прем'єр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Україна активно залучатиме приватних партнерів для розвитку професійно-технічної освіти.

Затвердили концепцію відповідної державної програми на наступні 5 років. Осучаснення, партнерство та популяризація - це три ключові елементи нової стратегії. Модернізація профтехосвіти неможлива без підтримки бізнесу, який точно не менше зацікавлений, аби така реформа відбулася, і ми будемо активно їх залучати до оновлення навчального простору", - написав Шмигаль.

Також, за його словами, ухвалили рішення про залучення коштів Європейського інвестиційного банку для реформи профтехосвіти в Україні.

"Мова йде про більш ніж 1,7 млрд грн, або 58 млн євро. Разом з коштами держави, місцевої влади, за підтримки бізнесу ми зможемо повністю змінити структуру професійно-технічної освіти в Україні", - додав прем'єр.

Відповідно до розпорядження Кабміну, яке опублікував нардеп Олексій Гончаренко, передбачаюься наступні умови кредитування:

  • сума кредиту - 58 млн євро;
  • процентна ставка - фксована ставка або плаваюча ставка;
  • максимальний пільговий період 5 років;
  • період погашення (включаючи пільговий період) - 20 років;
  • умови погашення - щопіврічно рівними частинами від основної суми кредиту або фіксованими частинами від основної суми та відсотків.

Економічна правда

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Шмигаль освіта Кабмін ЄІБ

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