Китай не дозволяє відновити роботу заводам, що виробляють iPhone, фотокамери Canon і смартфони Xiaomi

Китай заблокував план тайванської компанії Foxconn відновити виробництво техніки на заводах в Китаї 10 лютого на тлі побоювань з приводу поширення нового коронавірусу.

Про це пише Reuters з посиланням на видання Nikkei.

Експерти провели інспекції на заводах Foxconn в місті Шеньчжень і повідомили компанії, що на її заводах "високий ризик коронавірусної інфекції", що робить їх непридатними для перезапуску виробництва, пише газета, посилаючись на чотирьох осіб, знайомих з деталями.

10 лютого завод Foxconn з виробництва iPhone не поновить роботу в місті Чженчжоу.

Foxconn повідомила, що слідує рекомендаціям місцевих органів влади, але відмовилася коментувати конкретні виробничі потужності.

"Ми не отримали жодних запитів від наших клієнтів щодо необхідності відновити виробництво раніше", – йдеться в повідомленні компанії.

Клієнти компанії, включаючи Apple, можуть зіткнутися з перебоями, якщо зупинка китайських заводів триватиме ще принаймні тиждень, повідомив Reuters співрозмовник.

Нагадуємо:

Foxconn займається виготовленням фотокамер Canon, материнських плат для корпорації Intel, смартфонів для корпорацій Xiaomi і Huawei, а також iPhone, iPad, MacBook, iPod.

Китайські фондові індекси на фоні спалахів коронавірусу впали на майже 8% відразу після відкриття торгів. Це найсильніше падіння з серпня 2015 року.

У грудні 2019 року в китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Читайте також: Коронавірус б'є не тільки по людях: чим епідемія з Китаю загрожує світовій економіці

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання