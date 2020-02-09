Китай не разрешает возобновить работу заводам, производящим iPhone, фотокамеры Canon и смартфоны Xiaomi

Китай заблокировал план тайванской компании Foxconn возобновить производство техники на заводах в Китае 10 февраля на фоне опасений по поводу распространения нового коронавируса.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на издание Nikkei.

Эксперты провели инспекции на заводах Foxconn в городе Шэньчжэнь и сообщили компании, что на ее заводах "высок риск коронавирусной инфекции", что делает их непригодными для перезапуска производства, пишет газета, ссылаясь на четырех человек, знакомых с деталями.

10 февраля завод Foxconn по производству iPhone не возобновит работу в городе Чжэнчжоу.

Foxconn сообщила, что следует рекомендациям местных органов власти, но отказалась комментировать конкретные производственные мощности.

"Мы не получили никаких запросов от наших клиентов о необходимости возобновить производство раньше", – говорится в сообщении компании.

Клиенты компании, включая Apple, могут столкнуться с перебоями, если остановка китайских заводов продлится еще как минимум на неделю, сообщил Reuters собеседник.

Напоминаем:

Foxconn занимается изготовлением фотокамер Canon, материнских плат для корпорации Intel, игровых приставок PlayStation 3, PlayStation 4 и Xbox 360, смартфонов для корпораций Xiaomi и Huawei, а также iPhone, iPad, MacBook, iPod.

Китайские фондовые индексы на фоне вспышек коронавируса упали почти на 8% сразу после открытия торгов. Это самое сильное падение с августа 2015 года.

В декабре 2018 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

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