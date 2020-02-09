Китай не разрешает возобновить работу заводам, производящим iPhone, фотокамеры Canon и смартфоны Xiaomi
Китай заблокировал план тайванской компании Foxconn возобновить производство техники на заводах в Китае 10 февраля на фоне опасений по поводу распространения нового коронавируса.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на издание Nikkei.
Эксперты провели инспекции на заводах Foxconn в городе Шэньчжэнь и сообщили компании, что на ее заводах "высок риск коронавирусной инфекции", что делает их непригодными для перезапуска производства, пишет газета, ссылаясь на четырех человек, знакомых с деталями.
10 февраля завод Foxconn по производству iPhone не возобновит работу в городе Чжэнчжоу.
Foxconn сообщила, что следует рекомендациям местных органов власти, но отказалась комментировать конкретные производственные мощности.
"Мы не получили никаких запросов от наших клиентов о необходимости возобновить производство раньше", – говорится в сообщении компании.
Клиенты компании, включая Apple, могут столкнуться с перебоями, если остановка китайских заводов продлится еще как минимум на неделю, сообщил Reuters собеседник.
Напоминаем:
Foxconn занимается изготовлением фотокамер Canon, материнских плат для корпорации Intel, игровых приставок PlayStation 3, PlayStation 4 и Xbox 360, смартфонов для корпораций Xiaomi и Huawei, а также iPhone, iPad, MacBook, iPod.
Китайские фондовые индексы на фоне вспышек коронавируса упали почти на 8% сразу после открытия торгов. Это самое сильное падение с августа 2015 года.
В декабре 2018 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
Читайте также: Коронавирус бьет не только по людям: чем эпидемия из Китая угрожает мировой экономике
Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua