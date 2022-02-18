США додали китайські WeChat і AliExpress до переліку піратських ринків

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Сполучені Штати Америки додали китайську платформу для обміну повідомленнями WeChat та онлайн-маркет AliExpress до свого переліку піратських ринків, які сприяють розповсюдженню підробленої продукції.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву Офісу торгового представника США.

У заяві регулятора йеться, що AliExpress, який належить Alibaba Group Holding Ltd., і WeChat, який належить Tencent Holdings Ltd., - це "два значні китайських онлайн-ринки, які сприяють значній підробці торговельних марок".

Загалом за підсумками минулого року до переліку торгового представництва США потрапили 42 онлайн-платформи і 35 фізичних ринків, які, за словами регулятора, беруть безпосередню участь чи сприяють підробленню продукції різних товарних знаків і порушують авторські права.

"Глобальна торгівля підробленими та піратськими товарами підриває критично важливі інновації та креативні індустрії США та завдає шкоди американським працівникам", - сказала торговий представник США Кетрін Тай.

Водночас Alibaba заявила, що сподівається на продовження співпраці з урядами, щоб зрозуміти та вирішити проблеми щодо захисту інтелектуальної власності на своїх платформах.

Також зі списку виключили кілька іноземних магазинів Amazon, які адміністрація Трампа вперше додала до свого звіту, опублікованого в січні минулого року.

"Включення магазинів Amazon у Великобританії, Канаді, Франції, Німеччини та Індії до переліку викликало обурення з боку компанії, яка стверджувала, що це було викликано "особистою вендетою" від імені адміністрації Трампа, попри скарги споживачів на підроблені продукти на сайті", - пише NYT.

Речник Tencent, яка володіє WeChat, заявив, що компанія категорично не погоджується з цим рішенням і що вона контролює та стримує порушення прав інтелектуальної власності.

У відомстві також повідомили, що деякі країни досягли прогресу в боротьбі з продажем підроблених товарів, зокрема Бразилія, Філіппіни, Таїланд та Об’єднані Арабські Емірати.

Там додали, що задокументували перехід піратських товарів з фізичних ринків в онлайн, частково тому, що пандемія обмежила глобальний туризм.

Економічна правда