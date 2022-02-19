ЄС поскаржився Світовій організації торгівлі на Китай через патенти 

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Євросоюз звернувся до Світової організації торгівлі через заниження Китаєм цін ліцензій на патенти, що завдає мільярдних збитків європейським технологічним компаніям.

Про це повідомляє Financial Times, пресслужба Єврокомісії.

Справа полягає у необхідності виробників смартфонів отримувати ліцензії на патенти для своїх продуктів, аби виконувати міжнародні стандарти. Наприклад, на використання технології 3G, 4G або 5G. Якщо сторони не можуть домовитися щодо ціни, її визначає суд.

Проте у серпні 2020 року Верховний суд Китаю заборонив компаніям захищати свої патенти шляхом укладання таких ліцензійних угод в іноземних судах. За порушення заборони можна отримати штраф у 130 тисяч євро на день, при цьому рішення іноземних інстанцій буде проігноровано.

Китайські виробники використовують цю заборону і через китайський суд можуть отримати ліцензію на патенти європейських технологічних компаній, що коштуватиме вполовину менше ринкової ціни, або й зовсім за безцінь.

Як наслідок, такі компанії як Oppo, Xiaomi, ZTE і Huawei сплачують західним компаніям значно менше грошей за ліцензії, ніж іноземні конкуренти. Натомість такі компанії як шведська Ericsson, фінська Nokia та японська Sharp, втратили мільярди євро доходу.

У ЄК заявили, що заборона звертатися в іноземні суди позбавила європейські компанії можливості належно захищати свої права у судовому порядку. Така нерівність позбавляє європейських виробників важливого джерела доходу для інвестицій у дослідження та розробку, стверджує Єврокомісія.

ЄС вважає, що дії Китаю несумісні з Угодою СОТ про торгові аспекти прав інтелектуальної власності, тому звернулася до Організації з відповідною скаргою.

Нагадуємо:

У січні Європейський Союз порушив справу у Світовій організації торгівлі проти Китаю за "дискримінаційну торговельну практику" проти Литви.