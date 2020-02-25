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Зміцнення гривні не зашкодило економіці — НБУ

Вівторок, 25 лютого 2020, 16:35
 

Зміцнення гривні з одного боку зменшило виручку експортерів, а з іншого - поприяло зниженню інфляції та зекономила кошти на обслуговуванні боргу в іноземній валюті.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

"Зміцнення гривні мало багатосторонній вплив на економіку. З одного боку, ревальвація зменшує доходи бюджету за окремими податками та гривневу виручку експортерів. З іншого боку, зміцнення гривні в 2019 році мало низку позитивних наслідків. 

По-перше, воно сприяло зниженню інфляції до цілі у 5%, що, зокрема, є важливим кроком для зниження відсоткових ставок і активізації кредитування. По-друге, воно зумовило економію державного бюджету на обслуговуванні боргу в іноземній валюті", - йдеться у повідомленні.

Також в НБУ нагадали, що регулятор вже давно не визначає курс.

"НБУ вже давно не визначає курс гривні, а лише розраховує його на основі укладених угод на міжбанківському валютному ринку. Обсяг інтервенцій НБУ до загального обсягу операцій на ринку у минулому році не перевищив 9%", - коментують у НБУ.

Нагадуємо:

У Національному банку вважають, що економіка України знаходиться в значно кращому стані, ніж п’ять, десять чи п'ятнадцять років тому.

З початку 2019-го року гривня зміцнилась до долара на 19% та очолила список валют, які найбільше зміцнились до долара.

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НБУ курс гривня

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