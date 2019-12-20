Гривня стала світовим лідером за темпами зміцнення – Bloomberg
З початку року гривня зміцнилась до долара на 19% та очолила список валют, які найбільше зміцнились до долара.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що зміцнення гривні перевищило ревальвацію російського рубля, який по відношенню до долара зріс на 12%.
Серед найбільш ревальвованих валют світу також єгипетський фунт, тайський бахт та ізраїльський шекель.
Як зазначає видання, зміцнення гривні сприяє стримуванню трудової міграції з України, оскільки стимули для виїзду на заробітки падають через зростання платоспроможності всередині країни.
У липні цього року курс валют вперше за останні кілька років опустився нижче 25 грн за долар.
Екномічна правда
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