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Гривня стала світовим лідером за темпами зміцнення – Bloomberg

П'ятниця, 20 грудня 2019, 16:18
 

З початку року гривня зміцнилась до долара на 19% та очолила список валют, які найбільше зміцнились до долара.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що зміцнення гривні перевищило ревальвацію російського рубля, який по відношенню до долара зріс на 12%.

 

Серед найбільш ревальвованих валют світу також єгипетський фунт, тайський бахт та ізраїльський шекель.

Як зазначає видання, зміцнення гривні сприяє стримуванню трудової міграції з України, оскільки стимули для виїзду на заробітки падають через зростання платоспроможності всередині країни.

У липні цього року курс валют вперше за останні кілька років опустився нижче 25 грн за долар.

Екномічна правда

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