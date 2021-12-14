Рада ухвалила рамковий закон про фінпослуги

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Верховна Рада на засіданні 14 грудня ухвалила закон про фінансові послуги та фінкомпанії – чинний закон не оновлювався з 2001 року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Так, новий закон №5065 встановлює пропорційні вимоги до мінімального розміру власного капіталу фінкомпаній та ломбардів залежно від послуг, що надаються. Власний капітал повинен становити від 1 млн грн для ломбардів, які надають виключно послуги кредитування, до 10 млн грн для фінансових компаній, які надають послуги гарантій.

Також набуття істотної участі у фінкомпанії або ломбарді більше не потребуватиме отримання попереднього погодження регулятора. Водночас НБУ продовжить перевіряти відповідність нового власника вимогам законодавства.

Крім того, ухвалений документ запроваджує ризик-орієнтовані регулювання та нагляд. Тобто вимоги та правила нагляду за фінансовими установами залежатимуть від їх розміру, виду діяльності, значимості та ризиків.

Водночас запроваджується нагляд за ринковою поведінкою установ, зокрема дотриманням вимог до захисту прав споживачів, розкриття достатньої інформації споживачам, прозорих структур власності, належної ділової репутації власників та керівників тощо.

Закон спрощує процес виходу на ринок та отримання ліцензій для фінкомпаній та ломбардів. Вони отримуватимуть лише одну ліцензію з переліком послуг, які мають право надавати з можливість за потреби розширити його.

Також фінкомпаніям дозволять не лише надавати фінпослуги, а й здійснювати іншу господарську діяльності з певними обмеженнями.

Крім того, оновлюються вимоги до корпоративного управління. А компаніям, що не становлять суспільний інтерес, дозволять передавати на аутсорсинг окремі функції – наприклад, бухгалтерський облік, внутрішній аудит, управління ризиками та комплаєнс.

Підтриманий Радою закон вводиться в дію з 1 січня 2024 року.

Нагадуємо:

Верховна Рада на позачерговому засіданні 27 квітня ухвалила за основу законопроєкт №5065 про фінансові послуги та фінансові компанії.

Економічна правда