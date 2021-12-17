НБУ відсторонив керівництво "дочки" російського банку
Промінвестбанк подав судовий позов проти Нацбанку через відсторонення голів правління та наглядової ради банку.
Про це пише Finbalance.
"13 грудня Окружний адмінсуд м. Києва відкрив провадження … в якому позивач просить суд скасувати рішення Національного банку про відсторонення Андрія Рожка з посади голови правління Промінвестбанку та відсторонення Сергія Будкіна з посади голови наглядової ради Промінвестбанку, а також поновити їх на зазначених посадах", – йдеться у позові.
У матеріалах справи зазначається, що підставою НБУ для зняття з посад керівників банку є ухвалений у червні у рамках програми співпраці з МВФ закон №1587-IX про вдосконалення питань організації корпоративного управління у банках.
Цим документом, зокрема, внесені зміни до закону "Про банки та банківську діяльність", згідно з якими банк зобов'язаний на вимогу НБУ вжити заходів щодо зміни персонального складу ради банку та/або правління банку.
Особа, яка рішенням НБУ була усунена з посади або якій тимчасово заборонено право голосу, може бути відновлена на посаді або відновлено право голосу після усунення виявлених порушень на підставі рішення НБУ або за рішенням суду.
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