НБУ відсторонив керівництво "дочки" російського банку

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Промінвестбанк подав судовий позов проти Нацбанку через відсторонення голів правління та наглядової ради банку.

Про це пише Finbalance.

"13 грудня Окружний адмінсуд м. Києва відкрив провадження … в якому позивач просить суд скасувати рішення Національного банку про відсторонення Андрія Рожка з посади голови правління Промінвестбанку та відсторонення Сергія Будкіна з посади голови наглядової ради Промінвестбанку, а також поновити їх на зазначених посадах", – йдеться у позові.

У матеріалах справи зазначається, що підставою НБУ для зняття з посад керівників банку є ухвалений у червні у рамках програми співпраці з МВФ закон №1587-IX про вдосконалення питань організації корпоративного управління у банках.

Цим документом, зокрема, внесені зміни до закону "Про банки та банківську діяльність", згідно з якими банк зобов'язаний на вимогу НБУ вжити заходів щодо зміни персонального складу ради банку та/або правління банку.

Особа, яка рішенням НБУ була усунена з посади або якій тимчасово заборонено право голосу, може бути відновлена на посаді або відновлено право голосу після усунення виявлених порушень на підставі рішення НБУ або за рішенням суду.