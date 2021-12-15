Шевченко про російські банки в Україні: Чекають дива

Кирило Шевченко фото дмитра ларіна

Продаж українських "дочок" російських державних банків неможливий через міжнародні санкції та санкції Ради національної безпеки та оборони.

Про це заявив голова Національного банку Кирило Шевченко в інтерв'ю Liga.net.

"Продаж будь-якого з цих банків неможливий через санкції, накладені проти них РНБО, та міжнародні санкції проти "Сбєрбанку Росії" та ВЕБ.РФ. Останній є акціонером "Промінвестбанку". Навіть, якщо на ці банки в Україні знайдеться покупець, акціонери не зможуть отримати за них гроші", – наголосив він.

Водночас, коментуючи заяву російського "Сбербанку" щодо планів вийти з українського ринку, Шевченко зазначив, що наразі конкретних відповідних кроків немає.

"Якщо банк хоче піти з ринку, є процедура здачі банківської ліцензії. Ні від "Сбєрбанку", ні від "Промінвесту" звернення в Національний банк не надходило", – додав очільник НБУ.

На питання, чого тоді чекають російські банки, Шевченко відповів: "Мабуть, дива".

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