Шевченко про російські банки в Україні: Чекають дива
Продаж українських "дочок" російських державних банків неможливий через міжнародні санкції та санкції Ради національної безпеки та оборони.
Про це заявив голова Національного банку Кирило Шевченко в інтерв'ю Liga.net.
"Продаж будь-якого з цих банків неможливий через санкції, накладені проти них РНБО, та міжнародні санкції проти "Сбєрбанку Росії" та ВЕБ.РФ. Останній є акціонером "Промінвестбанку". Навіть, якщо на ці банки в Україні знайдеться покупець, акціонери не зможуть отримати за них гроші", – наголосив він.
Водночас, коментуючи заяву російського "Сбербанку" щодо планів вийти з українського ринку, Шевченко зазначив, що наразі конкретних відповідних кроків немає.
"Якщо банк хоче піти з ринку, є процедура здачі банківської ліцензії. Ні від "Сбєрбанку", ні від "Промінвесту" звернення в Національний банк не надходило", – додав очільник НБУ.
На питання, чого тоді чекають російські банки, Шевченко відповів: "Мабуть, дива".
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