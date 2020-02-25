Укрепление гривни не повредило экономике — НБУ

Укрепление гривны с одной стороны уменьшила выручку экспортеров, а с другой поспособствовала снижению инфляции и сэкономила средства на обслуживании долга в иностранной валюте.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Укрепление гривни имело многостороннее влияние на экономику. С одной стороны, ревальвация уменьшает доходы бюджета по отдельным налогам и гривневую выручку экспортеров.

С другой стороны, укрепление гривни в 2019 году имело ряд положительных последствий.

Во-первых, оно способствовало снижению инфляции до цели в 5%, что, в частности, является важным шагом для снижения процентных ставок и активизации кредитования.

Во-вторых, оно обусловило экономию государственного бюджета на обслуживании долга в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Также в Нацбанке напомнили, что регулятор уже давно не определяет курс.

"НБУ уже давно не определяет курс гривны, а лишь рассчитывает его на основе заключенных соглашений на межбанковском валютном рынке. Объем интервенций Нацбанка к общему объему сделок на рынке в прошлом году не превысил 9%", - комментируют в НБУ.

Напомним:

В Национальном банке считают, что экономика Украины находится в гораздо лучшем состоянии, чем пять, десять или пятнадцать лет назад.

С начала года гривня укрепилась к доллару на 19% и возглавила список валют, которые наиболее укрепились к доллару.