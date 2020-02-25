Економіка наразі є далеко від стану "ухандоханої" — НБУ

У Національному банку вважають, що економіка України находиться в значно кращому стані, ніж п’ять, десять чи п'ятнадцять років тому.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Реформатори економіку "ухандохали". Таку страшилку ви неодмінно вже чули. Проте впадати у відчай не варто. Економіка наразі є далеко від стану "ухандоханої".

Більше того, вона знаходиться в значно кращому стані, ніж п’ять, десять чи п'ятнадцять років тому", - йдеться у повідомленні.

Серед факторів стабільності економіки у Нацбанку виділяють:



низький рівень інфляції.

"Послідовна монетарна політика НБУ дала змогу знизити інфляцію до цілі в 5%. Підтримання інфляції на цьому рівні є вкрай важливим для стійкого економічного зростання", - повідомляють у регулятора.

зменшення вартості кредитних ресурсів.

"Постійні стрибки інфляції у минулі роки були перепоною для низьких ставок у економіці і доступних кредитів. Зараз ситуація змінюється", - йдеться у повідомленні.

зростання галузей торгівлі, транспорту, будівництва, сектору послуг, зокрема й IT та рекордний врожай у аграрному секторі. Також у НБУ наголошують, що спад промисловості у минулому році не є ознакою кризи - падіння відбулося через падіння світового попиту та цін на товарних ринках унаслідок активізації торговельних війн.

зниження співвідношення державного боргу до ВВП з більш ніж 80% до близько 50%, а відсоткових ставки за державним боргом вдвічі – до 9-10%.

"Звісно, 3,5-4% економічного зростання, які прогнозує НБУ в наступні роки, – це досить консервативний сценарій. Цього замало.

Водночас у разі проведення структурних реформ, спрямованих на подальше поліпшення бізнес-клімату, ми матимемо значно більші темпи зростання, які дадуть змогу наздоганяти сусідів з ЄС за рівнем добробуту громадян",- резюмують у НБУ.

Нагадуємо:

Україні необхідно забезпечити щорічне економічне зростання в 6% протягом 20 років, щоб досягти сьогоднішнього рівня Польщі, часткові реформи і зростання середнім темпом в 4% вирішать це завдання тільки наполовину.

Зростання валового внутрішнього продукту в жовтні-грудні 2019 року становило 1,5% до аналогічного періоду 2018 року.

У попередніх кварталах темп зростання був вищий: у першому - 2,5% , другому - 4,6%, третьому - 4,1%

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019-му році сповільнилося з 3,4% в 2018 році до 3,3%.

У Нацбанку очікують, що економічне зростання поступово прискорюватиметься - до 3,5% у 2020 році та 4% у 2021-2022 роках.

Уряд планує зростання економіки на 40% за 5 років.

Кабінет міністрів планує оновити макропрогноз протягом декількох тижнів.

Економічна правда