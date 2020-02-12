Болгарія веде перемовини з РФ щодо зниження ціни на газ з "Турецького потоку"

Державна газопостачальна компанія Болгарії "Булгаргаз" веде перемовини с російським "Газпром експортом" про зниження ціни на газ.

Про це повідомляє Коммерсантъ.

Компанія очікує, що вартість для споживача у другому кварталі 2020-го року буде 42,93 левів за мегават/год (23,96 долар), що на 2,52% нище ніж у першому кварталі.

"Булгаргаз" веде переговори з "Газпром експортом" про зниження ціни поставок газу. Очікується, що до кінця лютого 2020-го року сторони дійдуть згоди і ціна на природний газ для Болгарії буде значно знижена", - йдеться у повідомленні болгарської компанії.

Нагадаємо:

6-го лютого повідомлялось, що "Bulgargaz" готує запит до Єврокомісії на поновлення антимонопольного розслідування проти "Газпрому" через порушення російською стороною зобов’язання скоригувати свою ціну відповідно до середньоринкових цін ЄС

Болгарія, яка отримує майже весь газ з РФ - близько 3-х мільярдів кубометрів на рік, до кінця року має намір отримувати 50% з Азербайджану і США.

Болгарія почала отримувати газ з "Турецького потоку" в обхід України з 1 січня. За підрахунками влади, ціна для споживачів після зміни точки прийому газу знизиться на 5%.