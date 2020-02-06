Болгарія може ініціювати поновлення антимонопольного розслідування ЄС по "Газпрому"

Державна газопостачальна компанія Болгарії "Bulgargaz" готує запит до Єврокомісії на поновлення антимонопольного розслідування проти "Газпрому" через порушення російською стороною зобов’язання скоригувати свою ціну відповідно до середньоринкових цін ЄС

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу" с посиланням на euractiv.com.

"Десь два роки тому, "Газпром" у притаманній йому манері котику зі Шреку зробив жалісний вигляд і пообіцяв Єврокомісії працювати на ринкових умовах, свято дотримуючись усіх європейських цінностей як то конкуренція, відкритість.

І Єврокомісія припинила антимонопольне розслідування у травні 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що тоді "Газпром" звинувачували у зловживанні домінуванням на ринках Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Угорщини та Словаччини.

"Але минуло зовсім мало часу, а джерела у Софії повідомляють, що державна газопостачальна компанія Bulgargaz готує запит до Єврокомісії на поновлення антимонопольного розслідування проти Газпрому через порушення російською стороною зобов’язання скоригувати свою ціну відповідно до середньоринкових цін ЄС.

Чорного котика не відмити?", - пише прес-служба" Нафтогазу".

Нагадуємо, Болгарія, яка отримує майже весь газ з РФ - близько 3-х мільярдів кубометрів на рік, до кінця року має намір отримувати 50% з Азербайджану і США.