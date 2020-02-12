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Болгария ведет переговоры с РФ касательно снижении цены на газ с "Турецкого потока"

Среда, 12 февраля 2020, 16:49
 

Государственная газопоставляющая компания Болгарии "Bulgargaz" ведет переговоры с российским "Газпром экспортом" о снижении цены на газ.  

Об этом сообщает Коммерсантъ.

Компания ожидает, что стоимость для потребителя во втором квартале 2020 года будет 42,93 левов за мегаватт / час ($ 23,96), что на 2,52% ниже чем в первом квартале.

"Булгаргаз" ведет переговоры с "Газпром экспортом" о снижении цены поставок газа.  Ожидается, что до конца февраля 2020-го года стороны придут к соглашению и цена на природный газ для Болгарии будет значительно снижена", - говорится в сообщении компании.

Напомним:

"Bulgargaz" готовит запрос в Еврокомиссию на восстановление антимонопольного расследования против "Газпрома" за нарушения российской стороной обязательства скорректировать свою цену в соответствии с среднерыночных цен ЕС.

Болгария, получающая почти весь потребляемый газ из России - около 3-х миллиардов кубометров в год, к концу года намерена получать 50% из Азербайджана и США.

Болгария начала получать газ с "Турецкого потока" в обход Украины с 1 января.  По подсчетам властей, цена для потребителей после изменения точки приема газа снизится на 5%.

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газ Газпром

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