Всі розділи
Укр / Рус

Болгарія замістить 50% газу з РФ імпортом з США та Азербайджану

Вівторок, 28 січня 2020, 11:44
 

Болгарія, яка отримує майже весь газ з РФ - близько 3-х мільярдів кубометрів на рік, до кінця року має намір отримувати 50% з Азербайджану і США.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго Болгарії.

"Що стосується природного газу, наша країна буде продовжувати роботу по диверсифікації своїх джерел і маршрутів для країни. Болгарія і США мають широке поле співпраці в області зрідженого природного газу. За словами міністерки енергетики Болгарії Теменужки Петкової, до кінця цього року 50% споживання природного газу в країні буде диверсифіковане", - йдеться в повідомленні.

Петкова зазначила, що з усього споживання природного газу в країні - 3 млрд кубометрів - половина буде диверсифікована за рахунок поставок газу з Азербайджану (по газопроводу TANAP) і поставок СПГ (скраплений природний газ).

Нагадуємо:

З 1 січня 2020 року Болгарія отримує російський природний газ через Туреччину (газопровід Турецький потік), а не через Україну, як це було раніше.

У червні минулого року Болгарія отримала перші обсяги американського СПГ. За підсумками 2019 року було поставлено майже 0,5 млрд куб. м газу у вигляді СПГ.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

газ РФ Болгарія США Азербайджан

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Уряд змінив принцип формування ціни на газ для населення 28 січня 2020, 10:10
Роздрібні мережі знижують ціни на автогаз 27 січня 2020, 20:34
В першому кварталі року споживачі з автономним опаленням сплатять за доставку газу на третину менше 27 січня 2020, 16:36
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!