Болгарія замістить 50% газу з РФ імпортом з США та Азербайджану

Болгарія, яка отримує майже весь газ з РФ - близько 3-х мільярдів кубометрів на рік, до кінця року має намір отримувати 50% з Азербайджану і США.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго Болгарії.

"Що стосується природного газу, наша країна буде продовжувати роботу по диверсифікації своїх джерел і маршрутів для країни. Болгарія і США мають широке поле співпраці в області зрідженого природного газу. За словами міністерки енергетики Болгарії Теменужки Петкової, до кінця цього року 50% споживання природного газу в країні буде диверсифіковане", - йдеться в повідомленні.

Петкова зазначила, що з усього споживання природного газу в країні - 3 млрд кубометрів - половина буде диверсифікована за рахунок поставок газу з Азербайджану (по газопроводу TANAP) і поставок СПГ (скраплений природний газ).

Нагадуємо:

З 1 січня 2020 року Болгарія отримує російський природний газ через Туреччину (газопровід Турецький потік), а не через Україну, як це було раніше.

У червні минулого року Болгарія отримала перші обсяги американського СПГ. За підсумками 2019 року було поставлено майже 0,5 млрд куб. м газу у вигляді СПГ.