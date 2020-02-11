Мінінфраструктури планує розвантажити дороги за рахунок річок і залізниці

Міністерство інфраструктури планує в цьому році суттєво розвантажити мережу автомобільних доріг за рахунок переорієнтації вантажів на водні і залізничні колії.

Про це повідомив міністр Владислав Криклій, передає Інтерфакс-Україна.

"У цьому році починаємо розвантажувати дороги: направляємо вантажі на інші види транспорту. 1 млн тонн вантажів, що перевозяться по річці, знижує витрати на ремонт доріг на 1 млрд грн протягом чотирьох років", - сказав він.

Як повідомив Криклій, річкові перевезення в 2019 році зросли на 20%.

"Майже на 2 млн тонн більше вантажів перевезено - 2 млрд грн заощадили. Це додатково 200 км відремонтованих доріг", - зазначив він.

За словами міністра, з метою розвитку річкових перевезень і збільшення кількості перевезених водними шляхами вантажів в планах - ремонт шлюзів Дніпровського каскаду, що буде сприяти переорієнтації на річку додаткових 3 млн тонн експортних вантажів.

Реалізація проекту водного шляху Е-40 дозволить залучити додатково 5-7 млн тонн транзитних вантажів.

Крім того, Криклій повідомив, що в 2019 році на 30% більше зернових було перевезено залізницею.

"Це означає, що ми знизили навантаження на дороги на 35 млн тонн зерна. У цьому році модернізуємо інфраструктуру припортових залізничних станцій.

Це дозволить перевезти залізницею експортних вантажів на 46 млн тонн більше, а значить, на дорогах це буде мінус 46 млн тонн", - уточнив він.