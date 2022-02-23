Кубраков звинуватив Порошенка у блокуванні рішення Ради по підтримці авіаперевезень

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Міністр інфраструктури Олександр Кубраков звинуватив п'ятого президента, народного депутата Петра Порошенка у блокуванні рішення "щодо підтримки авіаперевезень в Україні".

Про це Кубраков написав у Facebook.

"Учора усі парламентські фракції домовились про те, що на час реальних загроз з боку Росії, в Україні буде створено Оборонну коаліцію, яка захищатиме виключно українські інтереси.

Однак через особисті упередження та інтереси деяких депутатів, важливі для держави рішення блокуються", - заявив міністр.

За його словами, у середу Рада мала проголосувати за рішення, яке дозволило б українським авіаперевізникам отримати спеціальні умови від ДП "Украерорух" та ДП МА "Бориспіль".

"Обсяг необхідної підтримки - 800 млн грн. Це системний підхід держави, який стимулює ринок та захищає його від можливих ризиків.

Авіаперевезення - це низькомаржинальний ринок. І саме він потрапив під найсильніший удар через обмеження у зв’язку з пандемією Covid-19. На тлі гібридної війни авіаперевезення можуть зупинитися першими, і не через військові загрози", - додав Кубраков.

Він нагадав, що зараз страхові премії по повітряних суднах, які використовуються на території України, збільшено від 7 до 12 разів (з 285 доларів США на день на 1-е судно до 3198 доларів США на день на судно).

"Небо відкрите, авіасполучення українських міст з ключовими містами Європи збережено. Зараз нам необхідно діяти так само швидко та системно і попередити збанкрутіння цілої галузі.

На жаль, сьогодні політичні інтриги взяли гору над здоровим глуздом та інтересами держави. Ми закликаємо Верховну раду прислухатись до нашої позиції, об'єднатись навколо сучасних загроз та стати на захист інтересів держави у непрості часи", - резюмував Кубраков.

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Економічна правда