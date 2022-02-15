Офіційно: Україна знайшла безпечні коридори для Чорноморських портів

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Визначено коридор для безпечного заходу торгових суден в українські порти. Глибина підтверджена на рівні 15-22,5 метри.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Спеціальні судна ДУ "Держгідрографія" провели 450 кілометрів лінійної зйомки структури дна в районі Дністровської банки. Дослідження підтвердили безпечність для судноплавства морського коридору між західною межею району незаконних навчань РФ та Дністровською балкою.

"За минулу добу ми фіксували безперебійний трафік торгових суден. Більшість з них дотримувалися рекомендацій та використовували морський коридор оминаючи зону незаконних військових навчань РФ", – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

З метою допомогти капітанам надійно прокладати маршрут судна з урахуванням осадки та маневрових характеристик, найближчим часом буде зроблена великомасштабна врізка на навігаційні карти із детальною інформацією щодо стану глибин в морському коридорі.

Також визначено координати віртуальних засобів навігаційного обладнання для чіткого встановлення меж морського коридору.

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Перше вантажне судно пройшло новим маршрутом у Чорному морі, незважаючи на російську блокаду.

Детальніше про те, як навчання РФ впливають на торгівлю України морем в статті: Чорне море по коліна: як військові навчання Путіна заганяють на мілину торгівлю України морем