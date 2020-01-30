В УЗ розповіли, на яких умовах розкриють зарплатню звільненого Кравцова

Укрзалізниця відмовилася повідомити інформацію про зарплату ексгендиректора компанії Євгена Кравцова,через конфіденційність.

Про це повідомляє НВ, з посиланням на офіційну відповідь Укрзалізниці на запит.

Укрзалізниця повідомила, що конфіденційна інформація може бути оприлюднена, якщо існує суспільний інтерес, який стосується нацбезпеки, економічного добробуту та прав людини.

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Нагадуємо:

Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, якого 29 січня звільнив уряд, повідомив, що після розірвання з ним достроково контракту він отримає чималу компенсацію. Водночас він не повідомив про яку саме суму йдеться.

Кабінет міністрів погодив звільнення очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова.

Заява очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова на звільнення за власним бажанням, передбачає його переведення на посаду заступника міністра інфраструктури. У випадку відхилення цієї заяви, компенсація за звільнення Кравцова наглядовою радою буде дорівнювати його річній зарплаті. За даними ЕП, зарплата голови УЗ 2018 року становила майже 10 млн гривень, минулого року ця цифра становила понад 9 млн гривень.

27 січня міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що наглядова рада АТ "Укрзалізниця" розгляне питання звільнення глави компанії Євгена Кравцова упродовж декількох тижнів.

Кравцов працював в "Укрзалізниці" з січня 2015 року спочатку на посаді радника генерального директора, потім – директора з реформування, правової та майнової політики. 7 жовтня 2015 року, згідно з розпорядженням Кабміну, увійшов до першого складу правління "Укрзалізниці".

10 січня 2019 року Кабмін призначив Кравцова головою правління УЗ. До цього Кравцов був в.о. голови правління. Офіційний термін контракту закінчується в 2021 році.

3 грудня 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення Кравцова "на наступному тижні".

Тоді ж Кравцов застерігав, що стратегічні державні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз України", не можуть бути залежними від політичних настроїв та рішень, які "змінюються щогодини".

30 грудня 2019 року Кравцов заявив, що припиняє контракт із "Укрзалізницею", щоб почати роботу в публічному державному секторі.