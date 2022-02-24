УЗ змінює маршрут потяга Лисичанськ–Ужгород та збільшує маршрути до західної України
Четвер, 24 лютого 2022, 13:53 -
Укрзалізниця змінює маршрут Лисичанськ-Ужгород південніше від кордону та додає ще один потяг з Києва до Львова.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
"Задля безпеки пасажирів потяг 45/46 Лисичанськ-Ужгород змінює маршрут південніше від кордону і прямуватиме через Полтаву. Відповідно посадки по станціям Суми, Ворожба, Ніжин, Конотоп, Бахмач не буде", – повідомила Укрзалізниця.
Також Укрзалізниця додає вагони до поїзда 769 Київ-Кам’янець-Подільський. Квитки вже у продажу.
Крім того, буде додано вечірній додатковий рейс Київ-Львів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua