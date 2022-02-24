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УЗ змінює маршрут потяга Лисичанськ–Ужгород та збільшує маршрути до західної України

Четвер, 24 лютого 2022, 13:53 - Дана Гордійчук

Укрзалізниця змінює маршрут Лисичанськ-Ужгород південніше від кордону та додає ще один потяг з Києва до Львова.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Задля безпеки пасажирів потяг 45/46 Лисичанськ-Ужгород змінює маршрут південніше від кордону і прямуватиме через Полтаву. Відповідно посадки по станціям Суми, Ворожба, Ніжин, Конотоп, Бахмач не буде", – повідомила Укрзалізниця.

Також Укрзалізниця додає вагони до поїзда 769 Київ-Кам’янець-Подільський. Квитки вже у продажу. 

Крім того, буде додано вечірній додатковий рейс Київ-Львів

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Укрзалізниця

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