Укрзалізниця та Нафтогаз не мають залежати від політичних настроїв – Кравцов

Голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов заявив, що стратегічні державні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз України", не можуть бути залежними від політичних настроїв та рішень, які змінюються щогодини.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.



"Прагнення керувати у ручному режимі найбільшою компанією у країні – перманентне. Я розумію, що це знов може стати найбільшим корупційним ризиком. Між тим, корпоратизація Укрзалізниці була подією історичною.

З місцевих царів-феодалів на філіях ми трансформували компанію у флагмана реформ. Централізація дала свій ефект.

Коли я прийшов у компанію, Укрзалізниця була в стані дефолту. Зараз – ми найбільш стабільна компанія державного сектору в Україні", - написав він.

Він також нагадав, що саме Укрзалізниця стала першою компанією в Україні, де професійно та неупереджено призначили Наглядову раду.

"Призначення мене керівником Укрзалізниці, оцінка КРІ, та, власне, звільнення – компетенція винятково незалежних членів Наглядової ради. Є процедура, і порушувати її – поразка корпоративної реформи у всьому державному секторі.

Цифри нашої роботи - вкрай промовисті, і ми готові ініціювати за тиждень позачерговий звіт топ-менеджменту перед Наглядовою Радою.

Керівництво компанії за результатами звіту буде готове до будь-якого рішення з боку Наглядової Ради, але все має бути виключно в рамках процедури", - резюмував очільник Укрзалізниці.

Нагадуємо:

Міністр енергетики Олексій Оржель, заявив що було прийнято рішення щодо зміни керівництва і наглядових рад всіх стратегічних компаній, в тому числі Нафтогазу та Укренерго.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що "не бачить нічого поганого" у проведенні конкурсу на посаду керівника "Нафтогазу", але зазначив, що до кінця року його навряд чи можна провести.

Пізніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що наразі не прийнято політичного рішення про зміну керівництва НАК "Нафтогаз України"



Економічна правда