"Чорний вівторок" для голови "Укрзалізниці": за що звільняють Кравцова і чому це буде непросто

Наглядова рада "Укрзалізниці" після довгих вагань ухвалила рішення щодо звільнення голови компанії Євгена Кравцова. Тепер м'яч на стороні уряду, який має поставити крапку у цьому питанні.

Шанси на те, що Кравцов втратить крісло, оцінюються як дуже високі, однак у цій історії не все так просто, як може здатися на перший погляд.



Річ у тім, що голова УЗ мав достатньо часу, щоб підготуватися до будь-якого розвитку подій і застрахувати себе від завідомо програшного сценарію.

Тепер перед Кабміном стоїть нелегкий вибір: залишити Кравцова в держсекторі чи сплатити йому багатомільйонну компенсацію за дострокове розірвання контракту, який мав завершитися в 2021 році.

Знову влада міняється

Одразу після перезавантаження влади в країни і призначення нового уряду готового рішення щодо Кравцова ні у прем’єра Олексія Гончарука, ні у міністра інфраструктури Владислава Криклія не було.

З самого початку "нові обличчя" були дуже обережними у своїх висловлюваннях і говорили, що кадрові рішення такого масштабу необхідно ухвалювати на підставі детального аналізу.

Утім в рекордно короткий термін ситуація кардинально змінилася. Гончарук з Криклієм почали регулярно заявляти про важку ситуацію в компанії, корупцію на усіх рівнях та необхідність ухвалення кадрових рішень до кінця року.



Масла у вогонь підлила заява міністра енергетики Олексія Оржеля, який повідомив про існування політичного рішення щодо зміни керівництва всіх стратегічних державних підприємств.

Паралельно з цим суттєво змінилися і поведінка та риторика самого Кравцова. Тепер людина, яка на зорі своєї залізничної кар’єри заявляла про неможливість існування Укрзалізниці без прив'язки до братів Дубневичів, почала системну боротьбу з ними.

У соцмережах компанії почали з'являтись картинки, на яких зображений супергерой "Залізмен", який бореться з "пройдисвітами Дубоскрипами, що роками крали на УЗ".

Дійшло навіть до того, що Кравцов дозволяв собі офіційно оголошувати "чорні понеділки" для Дубневичів. "Укрзалізниця" зібрала і передала матеріали правоохоронцям по мільйонних збитках при купівлі і постачанні анкерів", – заявляв голова компанії.

"Це чергова сходинка в нашій непростій боротьбі за прозорий ринок закупівель. Тут маємо справу з гігантами тіньових закупівель ", – писав він.



За даними співрозмовників в компанії, цьому передувала команда від голови правління вичищати людей Дубневичів з "Укрзалізниці" на всіх рівнях. За даними ЕП, ця боротьба дійсно мала успіх: брати поки не втратили свій вплив на компанію повністю, але їх позиції суттєво погіршилися.

Утім, як виявилося згодом, усі ці ініціативи Кравцову не допомогли. З великою ймовірністю своє крісло найближчим часом він втратить. Однак говорити про повну поразку голови УЗ на даному етапі було б, як мінімум, наївно.

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Шахи від Кравцова

За даними співрозмовників ЕП в уряді, протягом останніх декількох місяців між профільним міністром і очільником УЗ регулярно проводилися неформальні зустрічі, на яких Кравцов неодноразово заявляв про свою готовність піти з компанії і написати заяву за власним бажанням.

Однак в останній момент все неодмінно зривалося.

Заяву про звільнення за власним бажанням очільник УЗ, наприклад, написав перед новим роком, але і тут не обійшлося без сюрпризів. В ній містилось таке формулювання – "в зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі".

Як виявилося, під останнім малася на увазі робота заступником Криклія. Чи були такі домовленості у них, достеменно невідомо. Проте це дивно виглядає, враховуючи, що міністр продовжував системно наполягати на звільненні Кравцова з посади голови УЗ.

Кравцов та Криклій джерело: Rail Expo

Як би там не було, але Кравцов дотягнув у своєму кріслі до початку 2020 року, що дало йому одразу декілька козирів, а для уряду може створити проблеми. Про що саме йдеться?

Формальним приводом для звільнення співрозмовники ЕП в уряді називають цілий ряд проблем, які можна пред'явити ледь не кожному діючому керівнику держпідприємств.



Серед них: повільне просування реформ, проблеми з оновленням рухомого складу, корупція. Однак реальних причин для такого рішення насправді дві і не одна, до речі, не пов'язана із пасажирськими перевезеннями.

Перше і головне – це дійсно політичне рішення на найвищому рівні: ані президент, ані прем’єр, ані профільний міністр не бачать в подальшому Кравцова у кріслі голови "Укрзалізниці".



Друга причина пов’язана із вантажними перевезеннями. А саме – із "відкатами" за подачу вагонів.

"Дев’ять скарг з десяти стосуються саме цього питання. Там корупція як була, так і залишається. І на жаль вона організована по вертикалі. За три роки точно можна було в цьому розібратися", – каже співрозмовник ЕП в уряді.

"При цьому Кравцов прекрасно вміє зачаровувати політичне керівництво. На всі питання у нього є відповідь, однак цього разу ця тактика може не спрацювати", – додає він.

Дорогий Євгене Павловичу

У вівторок стало відомо, що наглядова рада держкомпанії таки ухвалила рішення про звільнення голови правління. Тепер рішення за Кабміном, який вже отримав відповідні документи. Однак, як вже зазначалося, у цьому питанні не все так просто.

Дивна на перший погляд заява Кравцова передбачає мінімум два варіанти розвитку подій.

Перший – уряд може проголосувати за рішення наглядової ради та звільнити голову УЗ за власним бажанням, але тоді треба погоджуватися на переведення Кравцова на посаду заступника міністра інфраструктури.

Криклій точно не бачить його у своїй команді. Після усіх критичних заяв на адресу Кравцова така ротація виглядала б дуже дивно. Більше того, голова УЗ зі своїм досвідом та зв’язками може становити реальну загрозу для міністра.



Другий варіант – звільнення без задоволення заяви за власним бажанням. В такому випадку Кравцову доведеться виплатити у вигляді компенсації всю його річну зарплату.

Як відомо, керівник "Укрзалізниці" – один з найбільш високооплачуваних топ-менеджерів в України. За даними ЕП, річний дохід голови УЗ 2018 року становив 7,27 млн гривень.

Як це сприйме електорат та керівництво держави в контексті останніх заяв президента щодо зависоких зарплат державних топ-менеджерів – питання риторичне.



Хто очолить компанію у разі звільнення голови УЗ? За даними ЕП, тимчасовим керівником можуть призначити чинного члена наглядової ради Желько Марчека. Після цього планується проведення прозорого конкурсу, на який можуть податися усі бажаючі.



Серед потенційних кандидатів з великими шансами на успіх називають голову "Укрпошти" Ігоря Смілянського.



Теоретично провести конкурс та призначити повноцінного голову можна і за місяць, однак в Україні широко-розповсюдженою є практика, коли держпідприємствами роками керують тимчасові керівники.

Але в будь-якому випадку спочатку треба дочекатися рішення щодо звільнення чинного голови правління. І тут цікаво, який з варіантів обере уряд: закласти "бомбу уповільненої дії" під бік міністра чи виплатити Кравцову його річну зарплату за розірваний контракт.