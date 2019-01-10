Кравцов став повноцінним керівником "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів призначив Євгена Кравцова головою правління "Укрзалізниці" терміном на три роки.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в четвер.

До цього Кравцов був в. о. голови правління УЗ.

Під час засідання він відзвітував про результати роботи компанії у 2018 році та представив плани на поточний рік.

Нагадаємо, на засіданні 12 грудня наглядова рада затвердила Порядок відбору кандидатів на посаду голови УЗ, його заступників та членів правління.

Відповідно до статуту "Укрзалізниці", голова правління призначається та звільняється з посади загальними зборами на підставі пропозицій (подання) наглядової ради.

Керуючись положенням статуту, наглядова рада не проводила конкурс на обрання голови правління УЗ, а затвердила рішення і підготувала розпорядження про призначення Кравцова на цю посаду строком на три роки. Крім того, цим розпорядженням Кравцова звільнили з посади члена правління.

Головою наглядової ради "Укрзалізниці" є Шевкі Аджунер.

Зазначимо, що "Українська залізниця" не входить до переліку державних підприємств, на яких обов’язкове проведення конкурсу на обрання керівника.

31 жовтня 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення про зміну типу акціонерного товариства "Укрзалізниці" з публічного на приватне та про викладення статуту УЗ в новій редакції.

Згідно зі старою версією статуту, голова правління призначався на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів - Кабінетом міністрів України.

Економічна правда