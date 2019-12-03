Наглядова рада УЗ розгляне звільнення Кравцова — Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій очікує, що наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення голови правління компанії Євгена Кравцова вже на наступному тижні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Пан Кравцов проінформував мене, як міністра інфраструктури, що звертається до наглядової ради з проханням провести позапланове зібрання, де хоче щоб розглянули результати діяльності його як глави правління і членів його команди.

А також розглянули питання його звільнення", - заявив Криклій.

Він також нагадав, що міністерство часто отримує прохання звільнити Кравцова, зокрема від профільних профспілок.

"Чекаємо, що на наступному тижні наглядова рада розгляне це питання", - зазначив міністр.

Нагадаємо:



Нещодавно Кравцов заявив, що стратегічні державні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз України", не можуть бути залежними від політичних настроїв та рішень, які "змінюються щогодини".



Цьому передувала заява міністра енергетики Олексія Оржеля, щодо політичного рішення про зміну керівництва і наглядових рад всіх стратегічних компаній, в тому числі Нафтогазу та Укренерго.

Після заяви, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що "не бачить нічого поганого" у проведенні конкурсу на посаду керівника "Нафтогазу", але зазначив, що до кінця року його навряд чи можна провести.

Пізніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що наразі не прийнято політичного рішення про зміну керівництва НАК "Нафтогаз".