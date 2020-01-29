Уряд погодив звільнення голови Укрзалізниці

Кабінет міністрів погодив звільнення очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова.

Про це стало відомо за підсумками засідання уряду.

"Сьогодні уряд погодив звільнення керівника Укрзалізниці.

Це важливий крок для перезавантаження всього того що відбувалось на цій важливій державній компанії", - заявив Гончарук.

Також Гончарук заявив, що буде оголошено конкурс на нового очільника УЗ.



Деталей звільнення Кравцова прем'єр не розкрив.