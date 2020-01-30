В УЗ рассказали, на каких условиях раскроют зарплату уволенного Кравцова

Укрзализныця отказалась сообщить информацию о зарплате экс-гендиректора компании Евгения Кравцова, из-за конфиденциальности.

Об этом сообщает НВ, со ссылкой на официальный ответ Укрзализныци на запрос.

Укрзализныця сообщила, что конфиденциальная информация может быть обнародована, если существует общественный интерес, касающийся нацбезопасности, экономического благосостояния и прав человека.

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Напомним:

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, которого 29 января уволило правительство, сообщил, что после расторжения с ним досрочно контракта он получит немалую компенсацию.

Кабинет министров согласовал увольнение главы Укрзализныци Евгения Кравцова.

Заявление главы Укрзализныци Евгения Кравцова на увольнение по собственному желанию, предусматривает его перевод на должность заместителя министра инфраструктуры. В случае отклонения этого заявления, компенсация за увольнение Кравцова наблюдательным советом будет равняться его годовой зарплате. По данным ЭП, зарплата главы УЗ в 2018 году составила почти 10 млн гривен, в прошлом году эта цифра составляла более 9 млн гривен.

27 января министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что наблюдательный совет АО "Укрзализныця" рассмотрит вопрос увольнения главы компании Евгения Кравцова в течение нескольких недель.

Кравцов работал в "Укрзализныце" с января 2015 года сначала в должности советника генерального директора, затем – директора по реформированию, правовой и имущественной политики. 7 октября 2015 года, согласно распоряжению Кабмина, вошел в первый состав правления "Укрзализныци".

10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой правления УЗ. До этого Кравцов был в.о. председателя правления. Официальный срок контракта истекает в 2021 году.

3 декабря 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова уже на следующей неделе.

Тогда же Кравцов предупреждал, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час".

30 декабря 2019 года Кравцов заявил, что прекращает контракт с "Укрзализныцей", чтобы начать работу в публичном государственном секторе.