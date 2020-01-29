Кравцов каже, що отримає чималу компенсацію від "Укрзалізниці"

Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, якого 29 січня звільнив уряд, повідомив, що після розірвання з ним достроково контракту він отримає чималу компенсацію.

Джерело: Facebook-сторінка Кравцова

Пряма мова: "Вчора було прийняте рішення дострокового розірвання контракту з боку роботодавця з відповідною грошовою компенсацією керівнику. Вона не мала, скажу одразу. Але, це - рішення акціонера.

Зі свого боку, я був готовий продовжити роботу у транспортному секторі без грошових виплат за контрактом".

Деталі: Водночас він не повідомив про яку саме суму йдеться.

За словами Кравцова, кілька останніх місяців наглядова рада "Укрзалізниці" розглядала звіт його роботи в компанії і результат нібито влаштував всі сторони.

Очільник залізниці пише, що майже всі KPI він виконав й у 2019-му було кілька історичних рекордів: фінансових і в перевезеннях, реалізовані масштабні інфраструктурні проекти.

Кравцов пише, що формальних підстав для його звільнення у членів наглядової ради не знайшлось.

На його думку, "Укрзалізниця" зараз переживає одні зі своїх кращих часів.

Читайте детальніше: "Чорний вівторок" для голови "Укрзалізниці": за що звільняють Кравцова і чому це буде непросто

Нагадаэмо:

Кабінет міністрів погодив звільнення очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова.

Заява очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова на звільнення за власним бажанням, передбачає його переведення на посаду заступника міністра інфраструктури. У випадку відхилення цієї заяви, компенсація за звільнення Кравцова наглядовою радою буде дорівнювати його річній зарплаті. За даними ЕП, зарплата голови УЗ 2018 року становила майже 10 млн гривень, минулого року ця цифра становила понад 9 млн гривень.

27 січня міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що наглядова рада АТ "Укрзалізниця" розгляне питання звільнення глави компанії Євгена Кравцова упродовж декількох тижнів.

Кравцов працював в "Укрзалізниці" з січня 2015 року спочатку на посаді радника генерального директора, потім – директора з реформування, правової та майнової політики. 7 жовтня 2015 року, згідно з розпорядженням Кабміну, увійшов до першого складу правління "Укрзалізниці".

10 січня 2019 року Кабмін призначив Кравцова головою правління УЗ. До цього Кравцов був в.о. голови правління. Офіційний термін контракту закінчується в 2021 році.

3 грудня 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення Кравцова "на наступному тижні".

Тоді ж Кравцов застерігав, що стратегічні державні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз України", не можуть бути залежними від політичних настроїв та рішень, які "змінюються щогодини".

30 грудня 2019 року Кравцов заявив, що припиняє контракт із "Укрзалізницею", щоб почати роботу в публічному державному секторі.