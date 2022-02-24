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УЗ евакуювала понад 3 тисячі українців з Донецької та Луганської областей

Четвер, 24 лютого 2022, 11:53 - Ярослав Вінокуров
 
фото уз

Потяги Укрзалізниці евакуювали 3100 українців з територій Донецької та Луганської областей. Компаній готує додаткові вагони для здійснення подальшої евакуації.

Про це повідомляють у пресслужбі компанії.

"Компанія готує ще вагони. Крім того, з метою безпеки припинено рух на дільниці Волноваха - Південнодонбаська, персонал евакуйовано", — зазначають там.

Також Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ-Вінниця.

Зазначимо, що напередодні УЗ повідомляла, що готує евакуацію мешканців міст біля лінії зіткнення. Зокрема там повідомили, що здійснюватимуть евакуацію з наступних областей та населених пунктів:

  • Луганська область:

Два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватово та Рубіжного сьогодні вдень.

  • Донецька область:

Два потяги відправлятимуться з Краматорська, два - з Маріуполя, один - з Костянтинівки.

  • Одеська область:

Один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.

Укрзалізниця не розкриває точного часу відправлення поїздів та та місце відправлення з міркувань безпеки.

Тим часом, з міркувань безпеки сьогодні не зможуть бути відправлені з кінцевих станцій поїзд 113/114/141/142 з Бахмута до Львова та 732 Запоріжжя-Київ.

"Швидкісний експрес 722 Харків-Київ відправиться з Харкова диспетчерським розкладом, можливі запізнення - просимо слідкувати за офіційними оголошеннями на вокзалах", - додали в УЗ.

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