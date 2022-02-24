УЗ евакуювала понад 3 тисячі українців з Донецької та Луганської областей
Потяги Укрзалізниці евакуювали 3100 українців з територій Донецької та Луганської областей. Компаній готує додаткові вагони для здійснення подальшої евакуації.
Про це повідомляють у пресслужбі компанії.
"Компанія готує ще вагони. Крім того, з метою безпеки припинено рух на дільниці Волноваха - Південнодонбаська, персонал евакуйовано", — зазначають там.
Також Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ-Вінниця.
Зазначимо, що напередодні УЗ повідомляла, що готує евакуацію мешканців міст біля лінії зіткнення. Зокрема там повідомили, що здійснюватимуть евакуацію з наступних областей та населених пунктів:
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Луганська область:
Два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватово та Рубіжного сьогодні вдень.
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Донецька область:
Два потяги відправлятимуться з Краматорська, два - з Маріуполя, один - з Костянтинівки.
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Одеська область:
Один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.
Укрзалізниця не розкриває точного часу відправлення поїздів та та місце відправлення з міркувань безпеки.
Тим часом, з міркувань безпеки сьогодні не зможуть бути відправлені з кінцевих станцій поїзд 113/114/141/142 з Бахмута до Львова та 732 Запоріжжя-Київ.
"Швидкісний експрес 722 Харків-Київ відправиться з Харкова диспетчерським розкладом, можливі запізнення - просимо слідкувати за офіційними оголошеннями на вокзалах", - додали в УЗ.
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