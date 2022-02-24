"Укрзалізниця" евакуювала зі сходу понад 7 тисяч осіб
Четвер, 24 лютого 2022, 16:44
"Укрзалізниця" з 13:00 евакуювала понад 7,6 тисяч людей з районів, близьких до місць ведення бою.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Евакуйовані, зокрема:
- з Маріуполя 1724 особи;
- з Попасної 362 особи;
- з Бахмуту 280 осіб;
- з Лисичанська 2534 особи;
- з Костянтинівки 1908 осіб, у тому числі потягом "Інтерсіті" 712/711 з Костянтинівки евакуйовано 396 дітей;
- з Авдіївки 228 осіб;
- із Покровська 579 осіб.
Економічна правда
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