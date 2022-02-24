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"Укрзалізниця" евакуювала зі сходу понад 7 тисяч осіб

Четвер, 24 лютого 2022, 16:44

"Укрзалізниця" з 13:00 евакуювала понад 7,6 тисяч людей з районів, близьких до місць ведення бою.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Евакуйовані, зокрема:

- з Маріуполя 1724 особи;

- з Попасної 362 особи;

- з Бахмуту 280 осіб;

- з Лисичанська 2534 особи;

- з Костянтинівки 1908 осіб, у тому числі потягом "Інтерсіті" 712/711 з Костянтинівки евакуйовано 396 дітей;

- з Авдіївки 228 осіб;

- із Покровська 579 осіб.

Економічна правда

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Укрзалізниця

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