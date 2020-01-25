Гончарук розповів, що робитимуть консультанти Deutsche Bahn в "Укрзалізниці"

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що консультанти від найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn надаватимуть свої послуги для "Укрзалізниці" менеджменту або будуть залучені до управління компанією на певному етапі.

Джерело: виступ Гончарука в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна"

Пряма мова: "Зараз ми працюємо над текстом стратегічної угоди, яка буде складатися з багатьох раундів. На першому етапі у нас будуть німецькі консультанти, які частково будуть консультувати наш менеджмент або на певному етапі будуть залучені до управління. Йдеться не про те, що ми її віддаємо або навіть передаємо у концесію."

Деталі: За словами очільника Кабміну, фахівці німецької компанії розуміються на тому, яка українська залізниця зсередини. Вони мають "досвід, ресурси та розуміння того, як зараз виглядає зсередини Укрзалізниця". Прем’єр додав, що наразі німецькі колеги консультують українську компанію у невеликих окремих проєктах.

Також він нагадав, що детальніше розповісти про співпрацю із залізничним оператором зможе на початку лютого.

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Що передувало: Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником "Укрзалізницею" опрацьовують питання стратегічного партнерства.

Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини "Меморандум про взаєморозуміння".

Після підписання у Давосі "Меморандуму про взаєморозуміння" сторони продовжують переговори щодо подальшої співпраці і більше інформації нададуть на початку лютого.