Прем'єр про Deutsche Bahn: Угода може бути наповнена багатьма сенсами

Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що угода про стратегічне партнерство з Deutsche Bahn "може бути наповнена багатьма сенсами", про деталі угоди він пообіцяв розповісти 5 лютого.

Про це він сказав під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

"Розставляю усі крапки над "і". З цією великою компанією ми ведемо переговори про укладення стратегічної партнерської угоди. Ця угода може бути наповнена багатьма сенсами. На 5 лютого заплановане підписання цієї дорожньої карти, що буде відбуватися в цьому році. Деталі я озвучу тоді", - заявив він.

"Ми хочемо інвестицій, ми хочемо партнерства з глобальною компанією, у якої є довіра, для якої дешевими є ресурси, у якої є унікальний досвід управління подібними проектами, яка є фактично синонімом ефективності в Європі.

Ми хочемо, щоб Укрзалізниця стала також зразком ефективності. Стан, в якому зараз перебуває УЗ, бажає залишати кращого і миритися з цим ми не можемо. Deutsche Bahn може бути надійним партнером - це і про якість перевезень, і про, власне, швидкість перевезень, тому що зараз представники бізнесу, особливо експортери, постійно говорять про те, що у них є проблеми з тим, щоб вивозити свою продукцію до портів", - сказав Гончарук.

Нагадуємо:

Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини "Меморандум про взаєморозуміння".

Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником "Укрзалізницею" опрацьовують питання стратегічного партнерства.

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Економічна правда