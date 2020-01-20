"Укрзалізниця" переходить під контроль німецької Deutsche Bahn?

На прошлой неделе в Киеве побывала делегация немецких железнодорожников. Были проведены предварительные переговоры с представителями Кабмина.

В ближайшее время планируется подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве, направленного на предоставление управленческой и технической помощи "Укрзализныце" (УЗ). К этому процессу планируют подключиться Deutsche Bank и E.ON.

На первом этапе Deutsche Bahn проведет аудит и разработает дорожную карта развития украинского ж/д монополиста.

Одновременно появится договорная база, на основе которой немцы смогут направлять своих специалистов на работу в "Укрзализныцю".

Искренне надеюсь, что не только в качестве консультантов, но и руководителями подразделений. Планируется, что "кадровый десант" может стартовать уже через 6 месяцев.

Примеры передачи железных дорог в концессию другим странам есть. Например, Армения десять лет назад заключила договор с РЖД об управлении собственной железнодорожной сетью. Но в случае "Укрзалізницею" концессия – вариант совершенно нереалистичный.

Прежде всего, потому что на это не пойдет Deutsche Bahn. Одно дело – за миллиарды долларов построить в крошечном Катаре ультрасовременную сеть ж/д дорог и ею управлять. И совсем другое – пытаться привести в порядок гигантское полуразрушенное и устаревшее хозяйство украинской железной дороги.

Речь идет, скорее, о направлении в Украину целой команды управленцев, которая попытается наладить работу компании.

Перед самым Новым годом Кабмин утвердил амбициозный план реформированию ж/д транспорта: вновь декларируется разделение "Укрзализныци" на трех операторов: инфраструктуры, грузового и пассажирского перевозчика.

Обещан пилотный проект по запуску частной тяги, независимый транспортный регулятор. Все то же обещали и в прошлом году, и при прежнем правительстве. И еще раньше.

Все разбивается об извечную проблему: кто готов взять на себя ответственность? Потому что сегодня УЗ худо-бедно, но еще как-то едет, периодически балансируя на грани коллапса. А вот что будет после "решительных реформ", никто не гарантирует.

Пациент в руках не слишком умелых хирургов-реформаторов может скончаться прямо на операционном столе.

Поэтому велика вероятность, что немецкой команде придется начинать работать в рамках существующей модели. А запуск "решительных реформ" произойдет уже с учетом их рекомендаций и под их контролем.

Скажу вам, что в отрасли известие о переговорах с немцами восприняли достаточно позитивно. Все отлично видят, что состояние железной дороги ухудшается с каждым годом, темпы разрушения системы опережают динамику латания дыр.

"Укрзализныця" за последние годы в разы сократила свой вагонный парк, да и эти остатки сейчас зимой (в низкий сезон) никому не нужны, так как частные операторы накупили своих вагонов!

Бегство квалифицированных специалистов приобрело просто угрожающие масштабы – некому работать. И "пилотный" допуск частной тяги уже не решит проблему.

Подсчитано, что точечное использование частных локомотивов увеличит стоимость перевозки аграрной продукции. А трейдеры сегодня сражают за каждый доллар на тонне и совершенно не готовы платить больше.

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Очевидно, что делегирование в Украину парочки топ-менеджеров ничего не решит. Будем надеяться, что десант большой команды управленцев окажется эффективнее.

В любом случае терять Украине нечего. Все уже убедились, что варианты выбора местного топ-менеджмента являются провальными.

Берешь опытного железнодорожника – получаешь меньше аварий и технических сбоев, но ничего в корне не меняется, коррупция цветет, компания движется по инерции.

Ставишь управленца не из отрасли – какие-то процессы налаживаются, но горят тепловозы, дорога не едет, так что уже не до реформ.

Эпопея с увольнением Евгения Кравцова потому так и затянулась. В Кабмине банально не понимают, кого поставить взамен и чем новый глава будет лучше старого?

Не исключаю, что некоторые политики поднимут вопрос – как же так, неужели украинцы, такие талантливые, да не найдут среди своих людей честных и профессиональных!

Но честности и таланта для управления "Укрзализныцею" мало. Нужна профессиональная команда, обученная работать в одной корпоративной культуре.

Два года назад Казахстан создал коммерческий суд, который возглавила целая команда судей и юристов из Великобритании.

Там прекрасно понимали, что мало взять одного суперспециалиста. Его нужно привлекать со всей управленческой инфраструктурой. Нанимая экспатов, Украина шла по другому пути и обожглась. Надеюсь, эксперимент с Deutsche Bahn окажется более успешным.