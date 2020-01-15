Deutsche Bahn і УЗ вивчають питання стратегічного партнерства — ексдепутат Бундестагу
Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником "Укрзалізницею" опрацьовують питання стратегічного партнерства.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник директора Берлінського центру вивчення Східної Європи та ексдепутат Бундестагу Дмитро Стратієвський.
За його інформацією, представники німецького концерну планують відвідати Київ найближчими днями.
"Альянс з Deutsche Bahn - це цікаво для України, в першу чергу, технологіями та інвестиціями в оновлення інфраструктури.
Безсумнівно, лідерам німецького ринку є чим поділитися з українськими колегами. До цього процесу планують підключитися Deutsche Bank і E.ON", - написав Стратієвський.
E.ON - найбільша німецька енергокомпанія зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі.
Економічна правда
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