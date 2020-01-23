В Україні живе 37,3 мільйона осіб – оцінка уряду

В Україні без урахування окупованих територій та громадян, які живуть за кордоном, станом на 1 грудня 2019 року живе 37 мільйонів 289 тисяч осіб.

Джерело: брифінг міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета

Пряма мова: "37 мільйонів 289 тисяч осіб наявного населення на території України. На жаль, ця сума не включає тих людей, які постійно мешкають за кордоном та на окупованих територіях. Це та кількість людей, яка фізично перебуває на території України станом на 1 грудня 2019 року".

Деталі: Розподіл за статтю: 20,01 млн жінок, 17,28 млн чоловіків.

Міністр розповів, що оцінка дає інформацію про чисельність, статево-вікову структуру населення, а також розподіл по регіонам, а перепис населення дає ці ж дані та, наприклад, інформацію про етнос або стан домогосподарства, проте на перепис у бюджеті на 2020 рік закладено 3,4 млрд грн.

Для оцінки чисельності населдення України використовували три методи. За словами Дубілета, всі вони дали приблизно однаковий результат з різницею 2.86%.