В Україні живе 37,3 мільйона осіб – оцінка уряду
В Україні без урахування окупованих територій та громадян, які живуть за кордоном, станом на 1 грудня 2019 року живе 37 мільйонів 289 тисяч осіб.
Джерело: брифінг міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета
Пряма мова: "37 мільйонів 289 тисяч осіб наявного населення на території України. На жаль, ця сума не включає тих людей, які постійно мешкають за кордоном та на окупованих територіях. Це та кількість людей, яка фізично перебуває на території України станом на 1 грудня 2019 року".
Деталі: Розподіл за статтю: 20,01 млн жінок, 17,28 млн чоловіків.
Міністр розповів, що оцінка дає інформацію про чисельність, статево-вікову структуру населення, а також розподіл по регіонам, а перепис населення дає ці ж дані та, наприклад, інформацію про етнос або стан домогосподарства, проте на перепис у бюджеті на 2020 рік закладено 3,4 млрд грн.
Для оцінки чисельності населдення України використовували три методи. За словами Дубілета, всі вони дали приблизно однаковий результат з різницею 2.86%.
- Метод 1. Комбінований (мобільні оператори + соцопитування + реєстри).
У уряді уклали угоду з мобільними операторами та взяли в них анонімну інформацію про загальну кількість абонентів на території (почистили від тих, хто за два місяці був онлайн менше ніж місяць, а також виключили модемні пристрої).
- Метод 2. Комбінований (дані пенсійного фонду + екстраполяція через статево-вікову структуру).
Для оцінки взяли кількість пенсіонерів за даними пенсійного фонду. Також черпали дані Держстату та держреєстрів.
- Метод 3. Реєстровий.
Знеособлені дані з державного реєстру фізосіб (включаючи тих, хто відмовився від ІПН). Потім у КМУ почистили базу за ознакою отримання будь-якого доходу, пенсій, соціальних виплат, субсидій, а також доповнили оформленням закордонних паспортів. Також враховано дані з народжуваності/смертності, еміграції та імміграції.
Що було раніше: До того Дубілет висловився проти проведення традиційного перепису в 2020 році. Він анонсував результати пробного перепису, які утвердили його в цій думці. Він зазначив, що дискусії з цього питання в уряді ще тривають.
Всеукраїнський перепис населення планували провести в період з 10 листопада по 23 грудня 2020 року.
28 листопада міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що Кабмін вирішив провести ще 2019 року так званий електронний перепис населення за допомогою даних мобільних операторів та соціологічних досліджень.
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