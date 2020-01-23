В Украине живет 37,3 миллиона человек – оценка правительства

В Украине без учета оккупированных территорий и граждан, живущих за рубежом, по состоянию на 1 декабря 2019 года живет 37 млн 289 тысяч человек.

Источник: брифинг министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета

Прямая речь: "37 млн 289 тысяч человек населения на территории Украины. К сожалению, эта сумма не включает тех людей, которые постоянно проживают за рубежом и на оккупированных территориях. Это количество людей, которые физически находятся на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года".

Детали: Результаты оценки свидетельствуют о том, что в Украине женщин почти на 3 млн больше чем мужчин: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин.

Министр рассказал, что оценка дает информацию о численности, половозрастной структуре населения, а также распределение по регионам, а перепись населения дает эти же данные и, например, информацию об этносе или состояние домохозяйства, однако на перепись в бюджете на 2020 год заложено 3,4 млрд грн.

Для оценки численности населения Украины использовали три метода. По словам Дубилета, все они дали примерно одинаковый результат с разницей 2.86%.

Метод 1. Комбинированный (мобильные операторы + соцопросы + реестры).

В правительстве заключили соглашение с мобильными операторами и приняли в них анонимную информацию об общем количестве абонентов на территории (почистили от тех, кто за два месяца был онлайн меньше месяца, а также исключили модемные устройства).

Метод 2. Комбинированный (данные пенсионного фонда + экстраполяция через поло-возрастную структуру).

Для оценки взяли количество пенсионеров по данным пенсионного фонда. Также черпали данные Госкомстата и госреестров.

Метод 3. Реестровый.

Обезличенные данные из государственного реестра физических лиц (включая тех, кто отказался от ИНН). Затем в КМУ почистили базу по признаку получения любого дохода, пенсий, социальных выплат, субсидий, а также дополнили оформлением загранпаспортов. Также учтено данные по рождаемости/смертности, эмиграции и иммиграции.

Что было раньше: До этого министр высказался против проведения традиционной переписи в 2020 году. Он анонсировал результаты пробной переписи, которые утвердили его в этом мнении. Он отметил, что дискуссии по этому вопросу в правительстве продолжаются.

Всеукраинскую перепись населения планировали провести в период с 10 ноября по 23 декабря 2020 года.

28 ноября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что Кабмин еще в 2019 году решил провести так называемую электронную перепись населения с помощью данных мобильных операторов и социологических исследований.

Алена Мазуренко, УП