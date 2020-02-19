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Міжнародна організація праці прогнозує скорочення працездатного населення України на 1,2% щорічно

Середа, 19 лютого 2020, 18:14
 

Міжнародна організація праці очікує скорочення працездатного населення України на 1,2% щорічно в 2018-2030 роках.

Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає Інтерфакс-Україна.

Люнгман нагадав, що Україна потрапила в число 18 країн світу, економіки яких скоротилися за період з 1990 по 2017 роки, показавши п'ятий з кінця результат - в середньому "мінус" 0,2% щорічно.

Він вказав, що інвестиції за цей період становили лише 20% від ВВП, в тому числі 16% від ВВП в 2010-2017 роках, тоді як середній рівень - 26% від ВВП.

За його словами, при збереженні таких показників країні без реформ і значного зростання продуктивності практично неможливо буде забезпечити темпи зростання вище 2,5% в рік.

Нагадуємо:

У 2012 році загальний обсяг міграції робочої сили з України становив щонайменше 1,6 млн осіб, у 2017 - щонайменше 2 млн осіб.

За даними електроного перепису населення в Україні без урахування окупованих територій та громадян, які живуть за кордоном, станом на 1 грудня 2019 року живе 37 мільйонів 289 тисяч осіб.

Люнгман також заявив, що Україні необхідно забезпечити щорічне економічне зростання в 6% протягом 20 років, щоб досягти сьогоднішнього рівня Польщі, часткові реформи і зростання середнім темпом в 4% вирішать це завдання тільки наполовину.

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населення ВВП МВФ

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