В Україні знову дозволили відключати населення від комунальних послуг за борги

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Набули чинності зміни до законодавства, якими скасовано заборону обмежувати надання житлово-комунальних послуг громадянам України в разі наявності заборгованості.

Відповідні поправки були внесені законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення приєднання до електричних мереж", передає видання ExPro.

Закон був підписаний президентом Володимиром Зеленським 19 серпня і набув чинності на наступний день.

Серед іншого, документом внесені зміни в закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Зокрема, з нього виключений пункт про те, що на період дії карантину і протягом 30 днів з дня його скасування забороняється припинення або призупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України в разі їх несплати або оплати в неповному обсязі.

Згідно зі змінами, тепер заборона відключати споживачів комунальних послуг у разі наявності заборгованості діятиме тільки на період дії карантинних обмежень "червоного" рівня і протягом 30 днів після їх скасування.

У той же час, як і раніше, на час дії карантину заборонено нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, а також примусове виселення боржників з "комуналки" з належного їм житла під час примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Нагадуємо:

За даними Державної служби статистики, борги населення за комунальні послуги станом на кінець червня 2021 року становили 70,6 млрд грн.