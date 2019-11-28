Уряд проведе електронний перепис населення вже цього року – Дубілет

Кабінет міністрів вирішив провести так званий електронний перепис населення за допомогою даних мобільних операторів та соціологічних досліджень. Це дозволить зекономити 2-3 мільярди гривень.

Про це написав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook.

"Ми вирішили провести т.зв. електронний перепис", – повідомив Дубілет.

Він буде проведений за таким алгоритмом:

буде зібрана анонімна інформація у мобільних операторів про кількість користувачів та їх розташування;

будуть зібрані дані з реєстрів про дітей (РАЦСи) і пенсіонерів (Пенсійний Фонд).

"Адже ці групи мають менше проникнення мобільних телефонів", – зазначив Дубілет.

Будуть проведені "калібруючі" соціологічні опитування.

"Уточнюємо, скільки сім-карт припадає в середньому на одного українця в різних групах", – пояснив міністр.

Отримані дані вставлять у математичну модель.

"У підсумку ми отримуємо досить точну модель того, скільки людей мешкає в яких населених пунктах. Ці дані будуть, можливо, більш точними, ніж від традиційного перепису, оскільки далеко не всі українці відкривають двері тим, хто проводить опитування", – зазначив чиновник.

"Я мав під сотню зустрічей і дзвінків з різними потенційними користувачами. Я провів інтерв’ю з міністрами, директорами департаментів, представниками регіонів, соціологами. У результаті я умовно розбив усі запити потенційних замовників на два типи", – пояснив Дубілет.

Тип 1. Десь 90% запитів — це інформація про те, в яких населених пунктах мешкає скільки людей, а також їхні стать та вік. Тип 2. Спеціалізована інформація про склад сім'ї, житло, етно-національність тощо.

"Важливо, що більшість запитів першого типу були терміновими. Зараз уряд робить генеральний план інфраструктури країни (дороги, опорні школи, лікарні) — і більшість міністерств сказали, що не можуть чекати кінця наступного року", – розповів він.

"Тому в держбюджеті 2020 року ми знизили бюджет на перепис з 3,4 млрд грн до 1,4 млрд. А якщо все піде, як заплановано, думаю, потім ми зможемо заощадити ще під 1 млрд. Заощаджені гроші пішли на медицину та інші важливі програми", – написав представник уряду.

Результати дослідження планується опублікувати вже цього року.

Економічна правда