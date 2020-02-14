Дубілет розповів, як буде проходити перепис населення окупованих територій за допомогою супутника

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет вивчає можливість оцінки кількості населення на окупованих територіях Криму і Донбасу за допомогою супутникової зйомки.

Джерело: Дубілет у facebook

Пряма мова: "Під час інтерв’ю журналіст спитав в мене щодо зустрічі з представниками ООН, яку ми проводили нещодавно у Києві.

Я розповів, що ми обговорювали результати нашої оцінки чисельності населення. Потім ми перейшли до теми підрахунку населення на окупованих територіях. Представники ООН розповіли, що у них є досвід такої оцінки на територіях Афганістану та деяких інших гарячих точках через супутник, і що вони можуть допомогти нам безкоштовно з цим проєктом.

Вирішили, що треба вивчити, наскільки це можливо".

Деталі: Міністр підкреслив, що твердження, що "Дубілет хоче підрахувати українців через супутник" не відповідає дійсності і вирване з контексту. Він також заперечив, що на це можуть витратити велику суму з бюджету.

Що було раніше: Напередодні в ефірі Українського радіо Дубілет розказав, що ООН буде допомагати Україні з проєктом супутникової зйомки.

"Ми якраз вчора зустрічалися з представниками ООН, які будуть допомагати нам з проєктом супутникової зйомки, який є дуже складним", – сказав він.

Він розказав, що схожий проєкт проводили в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою. Вони намагались через супутникову зйомки та інші шари інформації зрозуміти приблизну кількість населення.

В інтерв’ю Дубілет зазначив, що сказати, наскільки точно можна оцінити через супутники чи якісь інші інструменти кількість населення в Криму та на окупованих територіях, він поки що не може.

Читайте також: Порахувати українців. Як проходитиме перепис населення-2020?

Передісторія:

23 січня 2020 року міністр Кабміну Дмитро Дубілет презентував "Оцінку чисельності наявного населення", яка показала, що в Україні проживає37 мільйонів 289 тисяч осіб, й одна десята від них – у Києві.

4 лютого "Український центр суспільних даних" оприлюднив на своєму сайті і в Фейсбуку інформацію про те, що дані статево-вікової структури у "переписі" Дубілета "отримані шляхом простого множення даних Держстату на 0,888 (або 88,8%)" і заявив, що Дубілет фальсифікував свій "електронний перепис".

Дубілет заперечив фальсифікацію оцінки чисельності населення України, здійсненої на підставі комбінованого аналізу, називаючи екстраполяцію одним із методів.

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова заявила, що без традиційного перепису населення наразі не обійтися, оскільки повноцінних реєстрів в Україні немає.

Дубілет на це відповів, що в уряді ще не прийняли рішення, чи проводити перепис населення.

Українська правда