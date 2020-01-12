Главу корпорації Boeing звільнили без вихідної допомоги

Денніс Мюленбург, звільнений з поста глави американської корпорації Boeing, не отримав вихідної допомоги, але при цьому компанія виплатить йому понад 60 млн доларів в рамках контракту.

Про це повідомляє ВВС.

"Ми дякуємо Деннісу за майже 35-річну роботу в компанії Boeing. Після звільнення Денніс отримав той прибуток, який йому належить за контрактом, але йому не виплачувалася вихідна допомога або премія за підсумками 2019 року", - йдеться в повідомленні корпорації.

Таким чином, Мюленбург втратив 14,6 млн доларів за підсумками минулого року, але в цілому повинен отримати від компанії 62,2 млн доларів.

Новий глава Boeing Девід Келхун отримає від компанії 7 млн ​​доларів, якщо доб'ється повернення до польотів лайнерів моделі 737 Max, які не літають з березня минулого року через дві авіакатастрофи, що забрали життя 346 осіб.

Келхун повинен приступити до своїх обов'язків 13 січня, раніше він займав пост голови ради директорів компанії.

Про звільнення Мюленбурга стало відомо 23 грудня. Він прийшов в компанію в 1985 році, в 2015 році був призначений главою Boeing, а до цього керував департаментом космосу, оборони і безпеки.

Нагадуємо:

Комерційна експлуатація всіх літаків 737 MAX зупинена з березня 2019 року через дві катастрофи в Індонезії та Ефіопії, які забрали життя 346 людей.

Причиною катастрофи називається некоректна робота нової системи поліпшення характеристик маневрування MCAS.

Система була створена спеціально для Boeing 737 MAX як відповідь на установку нових більш сучасних двигунів більшого розміру. В результаті цього ніс літака міг задиратися вгору, що могло призвести до зриву авіалайнера після втрати швидкості.

Щоб запобігти виникненню небезпечних ситуацій, при ручному управлінні система при збільшенні кута атаки вище певного значення в якості балансування відхиляла стабілізатор на пікірування.

Для повернення 737 MAX в небо Boeing довелося оновити програмне забезпечення MCAS, а також визначити необхідні вимоги до тренувань пілотів. Всі зміни повинні сертифікувати FAA і Європейське агентство з безпеки авіації (EASA).

Через те, що процес затягнувся, на складах до кінця 2019 року накопичилося 400 зібраних, але не поставлених авіалайнерів. В результаті Boeing прийняв рішення призупинити виробництво 737 MAX з січня 2020 року.

Airbus в 2019 році став найбільшим в світі постачальником літаків на тлі кризи в компанії Boeing, яка утримувала лідерство з 2011 року.