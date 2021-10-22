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Boeing перенесла випробування безпілотної капсули на 2022 рік

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 10:50
 
NASA/Joel Kowsky

Компанія Boeing має намір провести випробувальний політ своєї безпілотної капсули CST-100 Starliner у першій половині наступного року.

Про це повідомляє Phys.org

Віцепрезидент та керівник програми Boeing Commercial Crew Program Джон Воллмер наголосив, що аерокосмічний гігант сподівається провести випробувальний політ безпілотного CST-100 в "першій половині 2022 року".

У разі успіху потенційний запуск космічного корабля з екіпажем очікується наприкінці 2022 року, додав він.

Планувалося, що 4 серпня CST-100 здійснить політ на Міжнародну космічну станцію (МКС) з мису Канаверал, Флорида, 3 серпня. Однак він був перерваний за кілька годин до запуску через проблеми з клапанами силової установки.

Представники компанії повідомили журналістам на брифінгу, що вони все ще проводять випробування клапанів, але проблеми могли виникнути через вологу або конденсат.

Boeing побудував Starliner за контрактом з NASA для доставки астронавтів на низьку навколоземну орбіту після завершення програми Space Shuttle в 2011 році.

NASA уклало з Boeing і SpaceX багатомільярдні контракти на надання астронавтам послуг "таксі до космічної станції" і припинення залежності США від російських ракет для польоту.

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Boeing космічна галузь

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