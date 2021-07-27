Два арештовані в "Борисполі" літаки Boeing продадуть на аукціонах
Два арештовані літаки Boeing 737-500 (1990 року випуску) та DC-9-83 (MD-83) (1991 року випуску) продадуть на аукціонах, які заплановані на 5 серпня.
Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту у Facebook.
Один з літаків - Boeing 737-500, виробник Boeing Company, Seatlly (USA), 1990 року випуску. Максимальна кількість пасажирів - 114 осіб. Максимальна злітна вага - 60 555 кг. Стартова ціна - 26 785 000 грн.
Другий літак - DC-9-83 (MD-83), виробник Mcdonnell Douglas-Boeing (USA), 1991 року випуску. Максимальна кількість пасажирів —-170 осіб. Злітна вага - 72 575 кг. Стартова ціна - 13 818 000 грн.
Наразі літаки розташовані в аеропорту "Бориспіль".
Як зазначається на сайті ДП "СЕТАМ", заявки на участь в торгах по першому літаку подали 10 учасників,
"Літак перебуває в іпотеці та належить боржнику на праві власності на підставі Іпотечного Договору № 2914 від 24.09.2018 року", - йдеться у повідомленні.
Другий літак також перебуває в іпотеці та належить боржнику на праві власності на підставі Іпотечного Договору № 2914 від 24.09.2018 року.
Економічна правда
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