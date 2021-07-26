"Відтік фахівців": сотні співробітників Boeing перейшли в Amazon і SpaceX

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Сотні колишніх співробітників Boeing тепер працюють в Amazon і SpaceX - Boeing скорочує штат на тлі рекордних фінансових втрат, викликаних двома катастрофами і пандемією.

Про це пише Blooomberg.

За підрахунками агентства з посиланням на дані LinkedIn, в Amazon зараз працює близько 1100 вихідців з Boeing, а в SpaceX - як мінімум 200.

Інші популярні напрямки, куди переходять з Boeing - Microsoft, Lockheed Martin і Northrop Grumman.

Зазначається, що з початку 2020 року центр виробництва літаків Boeing в Сіетлі залишили більше 3200 інженерів і технічних працівників.

"Ми задаємося питанням про те, чи страждає Boeing від відтоку фахівців, тому що потенційно дуже велика кількість інженерів покинула компанію в останні роки, і недавній процес найму не заповнив цю прогалину", - сказав агентству аналітик Bank of America Рон Епштейн.

Як пише Bloomberg, Boeing скорочує штат на тлі рекордних фінансових втрат.

"Раніше компанія збільшувала виробництво літаків, що призвело до рекордних продажів. Але ця стратегія перестала працювати після двох авіакатастроф за участю літаків 737 MAX, які забрали життя 346 осіб.

Вони стали для Boeing "нічним кошмаром" з точки зору піару та болюче вдарили по виручці. Потім через пандемію впав попит на інший літак компанії - Boeing 787 Dreamliner", - пише видання.

Також агентство звертає увагу, що за останні 10 років "одержимі витратами" керівники Boeing витратили понад 40 млрд дол на викуп акцій компанії, пише Bloomberg.

Агентство підкреслює, що через таку стратегію компанія виявилась погано підготовленою до важких часів і новим загрозам з боку конкурентів.

Нагадуємо:

У березні 2019 року польоти Boeing 737 MAX були зупинені по всьому світу після другої катастрофи літака цього типу.

Причиною послужила некоректна робота нової системи поліпшення характеристик маневрування MCAS.

Вона отримувала дані від одного поламаного датчика кута атаки і вважала, що літак сильно задирає ніс.

В результаті авіалайнер переходив в піке.

Після виявлення проблеми Boeing оновив програмне забезпечення літаків і розробив нову програму тренування пілотів.

Ці зміни схвалили регулятори по всьому світу, в тому числі в США, Європі та Канаді.

В результаті Boeing 737 MAX почали повертати на комерційні рейси після проведення необхідних змін і тестових польотів.

Економічна правда