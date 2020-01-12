Главу корпорации Boeing уволили без выходного пособия

Деннис Мюленбург, уволенный с поста главы американской корпорации Boeing, не получил выходного пособия, но при этом компания выплатит ему более 60 млн долларов в рамках контракта.

Об этом сообщает ВВС.

"Мы благодарим Денниса за почти 35-летнюю работу в компании Boeing. После увольнения Деннис получил ту прибыль, которая ему полагалась по контракту, но ему не выплачивалось выходное пособие или премия по итогам 2019 года", - говорится в сообщении корпорации.

Таким образом, Мюленбург лишился 14,6 млн долларов по итогам прошлого года, но в общей сложности должен получить от компании 62,2 млн долларов.

Новый глава Boeing Дэвид Кэлхун получит от компании 7 млн долларов, если добьется возвращения к полетам лайнеров модели 737 Max, которые не летают с марта прошлого года из-за двух авиакатастроф, унесших жизни 346 человек.

Кэлхун должен приступить к своим обязанностям 13 января, ранее они занимал пост главы совета директоров компании.

Об увольнении Мюленбурга стало известно 23 декабря. Он пришел в компанию в 1985 году, в 2015 году был назначен главой Boeing, а до этого руководил департаментом космоса, обороны и безопасности.

Напомним:

Коммерческая эксплуатация всех самолетов 737 MAX остановлена с марта 2019 года из-за двух катастроф в Индонезии и Эфиопии, которые унесли жизни 346 людей.

Причиной крушения называется некорректная работа новой системы улучшения характеристик маневрирования MCAS.

Система была создана специально для Boeing 737 MAX как ответ на установку новых более современных двигателей большего размера. В результате этого нос самолета мог задираться вверх, что могло привести к срыву авиалайнера после потери скорости.

Чтобы предотвратить возникновение опасных ситуаций, при ручном управлении система при увеличении угла атаки выше определенного значения в качестве балансирования отклоняла стабилизатор на пикирование.

Для возвращения 737 MAX в небо Boeing пришлось обновить программное обеспечение MCAS, а также определить необходимые требования к тренировкам пилотов. Все изменения должны сертифицировать FAA и Европейское агентство по безопасности авиации (EASA).

Из-за того, что процесс затянулся, на складах к концу 2019 года скопилось 400 собранных, но не поставленных авиалайнеров. В результате Boeing принял решение приостановить производство 737 MAX с января 2020 года.