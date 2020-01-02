Boeing перестав бути найбільшим постачальником літаків

Airbus в 2019 році став найбільшим в світі постачальником літаків на тлі кризи в компанії Boeing, яка утримувала лідерство з 2011 року.

Про це повідомляє НВ.Бізнес з посиланням на Reuters.

Airbus в 2019 році поставив 863 літаки - на 7,9% більше, ніж в 2018-му (800 літаків). Компанія перевиконала свій план на 2019 рік (860 літаків).

Boeing в січні-листопаді поставив 345 літаків - в два рази менше, ніж за аналогічний період 2018 року (704 літаки).

Reuters відзначає, що втрата лідерства компанією Boeing була очікуваною.

Нагадаємо, в березні 2019 року літак Boeing 737 MAX 8 розбився в Ефіопії всього через шість місяців після авіакатастрофи за участю цієї ж моделі в Індонезії. Всього загинуло майже 350 осіб.

Після трагедії в Ефіопії регулятори по всьому світу заборонили літакам сімейства MAX літати. Дані розслідувань свідчать, що причина авіакатастроф - проблеми з системою управління польотом у літаків сімейства 737 MAX.

Авіакомпанії почали відмовлятися від уже укладених з Boeing контрактів на поставку цього типу літака, що на руку компанії Airbus, головному конкуренту Boeing.

Реакція Boeing на кризу викликала багато запитань. Компанія не звільнила гендиректора Денніса Мюленбурга і не провела незалежне розслідування. У Boeing неодноразово заявляли, що незабаром літаки сімейства 737 MAX зможуть відновити польоти і продовжували їх будувати.

Їх вже накопичилося близько 400. Під кінець року компанія змінила свою стратегію: призупинила виробництво літаків 737 MAX і все ж звільнила Мюленбурга.

Рада директорів вирішила, що зміна керівництва необхідна для відновлення довіри до компанії.