Стало відомо, коли в Україні з'являться станції зарядки Tesla Supercharger
У першому кварталі 2020 року в Україні з'являться перші станції швидкої зарядки Tesla Supercharger.
Про це в Facebook повідомив голова Tesla Club Ukraine Назар Шимона-Давида.
За його словами, в країні відкриють три такі станції.
"Tesla сьогодні стала дорожчою за Ford і GM разом взяті. А ще мені відомо де точно в Україні буде стояти перший Tesla Supercharger і другий, і (сюрприз) - третій. І навіть знаю точну дату відкриття першого. Але сказати не можу. Секрети вмію тримати, як і інтригувати", - пише голова Tesla Club Ukraine.
Нагадуємо:
Літом 2019 повідомлялось, що зарядні станції SuperCharger для електромобілів Tesla можуть з'явитися в Україні і всій Східній Європі до 2020 року.
9 січня, вперше, акції Tesla стали дорожче ніж вартість акцій General Motors і Ford разом узятих.
Економічна правда
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