Tesla відкликає ще понад 26 тисяч електрокарів у США: причина

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Tesla відкликає 26 681 автомобіль у США через несправне програмне забезпечення для обігріву лобового стекла.

Про це пише СNBC.

Відповідно до висновку Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA), помилка програмного забезпечення може погіршити видимість за певних умов, що збільшить ризик зіткнення.

Відкликають деякі моделі Model 3, Model S, Model X та Model Y 2021-2022 років випуску, які отримають оновлення програмного забезпечення для вирішення проблеми.

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Економічна правда