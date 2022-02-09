Байден після року ігнору нарешті визнав Tesla найбільшим виробником електромобілів у США

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Президент США Джо Байден у вівторок публічно визнав статус Tesla як найбільшого виробника електромобілів у країні вперше за час свого президентства.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що Байден згадав Tesla під час виступу з метою просування американських компаній, що розширюють національну інфраструктуру електромобілів.

Як нагадує видання, раніше він уникав згадки Tesla у своїх виступах, вважаючи, що компанія нлаштована проти профспілок.

Байден поки що уникав згадувати компанію як президент, рішення, за словами помічників Білого дому, зумовлене його уявленням про те, що Tesla є антипрофспілковим.

"Згадка про Tesla з'явилась також після того, як Маск місяцями критикував президента США.

Маск, зокрема, обурився планами Байдена на підтримку профспілок та витрат на інфраструктуру, а також його очевидною байдужістю до Маска, його компаній і лідерства Tesla у виробництві електромобілів та інфраструктурі зарядки", - додає CNBC.

Маск також висловив невдоволення з приводу того, що Tesla не була запрошена до Білого дому для обговорення електромобілів разом з іншими автовиробниками, такими як GM і Ford.

Прихильники Tesla навіть запустили кампанію в соціальних мережах, щоб тиснути на президента, щоб той визнав статус Tesla.

Поряд з Tesla та іншими, Байден також похвалив виробника обладнання для швидкої зарядки Tritium за створення нового виробничого підприємства в Теннессі.

А також - Intel за її плани побудувати великий завод по виробництву напівпровідникових мікросхем в Огайо.

"З 2021 року компанії оголосили про інвестиції на загальну суму понад 200 мільярдів доларів у вітчизняне виробництво тут, в Америці. Від культових компаній, таких як GM і Ford, які займаються виробництвом нових електромобілів, до Tesla, найбільшого виробника електромобілів у нашій країні, до інноваційних молодих компаній, таких як Rivian, що створює електровантажівки, або Proterra, які виготовляють електробуси", - сказав Байден.

Економічна правда